Spotify: in 2018 prevede rallentamento della crescita dei ricavi

New York, 26 mar. - Spotify ha fornito le previsioni di crescita in vista della sua quotazione diretta a Wall Street, il prossimo 3 aprile. Secondo il documento depositato alla Security Exchange Commission (Sec), la Consob americana, il gruppo ha detto di attendersi ricavi e utenti in aumento, ma a un passo più lento rispetto al 2017. Il colosso svedese della musica in streaming sta continuando a fare sforzi per iniziare a fare guadagni, adesso ancora di più visto che la prova di Wall Street dirà se Spotify è il Netflix della musica o se è destinato a perdere importanza come tanti altri servizi di streaming in passato.

I ricavi dovrebbero essere in rialzo tra il 20% e il 30% (4,9-5,3 miliardi di euro), meno rispetto al +39% del 2017 (il fatturato fu di 4,09 miliardi). Nel primo trimestre, il gruppo prevede vendite tra 1,1-1,15 miliardi, in aumento del 22-27% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Parlando di utenti: Spotify finirà il 2018 con 92-96 milioni di iscritti ai suoi servizi a pagamento, in rialzo del 30-35% sul 2017 ma sotto il +46% annuo del 2017 rispetto al 2016.

Spotify inoltre calcola di arrivare a marzo a un totale di 168-171 milioni di utenti attivi su base mensile contro i 157 milioni a fine 2017 (di cui 71 milioni premium, anche se tra questi alcuni utenti stanno provando l'offerta premium gratis). Il servizio rivale, Apple Music, ha dichiarato di avere 38 milioni di abbonati a pagamento più 8 milioni che lo stanno testando gratis.