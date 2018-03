Imprenditori italiani: tutelare rapporti Italia-Russia

Mosca, 26 mar. - Clima di "incredulità" tra gli imprenditori italiani in Russia dopo che anche l'Italia si è unita ai quattordici Paesi dell'Unione Europea che di concerto hanno espulso i diplomatici inviati dalla Russia.

Per ora la parola d'ordine è "capire meglio come si evolverà la situazione". Il neo presidente del GIM Unimpresa - principale associazione di business italiano in Russia - Giorgio Callegari ha dichiarato: "sono stato da poco ospite dell'Ambasciatore americano a Mosca, il quale pubblicamente, ha affermato che non è giusto che la cattiva politica comprometta i buoni rapporti economici. Dichiadazione che mi sento di condividere". Red