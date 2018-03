Germania: rafforzeremo controlli su attività Facebook

Roma, 26 mar. - La ministra tedesca della Giustizia Katarina Barley ha annunciato oggi una stretta sul controllo delle attività di Facebook, in seguito allo scandalo della presunta manipolazione dei dati di milioni di utenti da parte della società di analisi Cambridge Analytica.

Le promesse di Facebook sulle misure prese per evitare che in futuro si ripetano casi del genere "non sono sufficienti", ha dichiarato Barley incontrando a Berlino i vertici europei di Facebook. "In futuro noi dovremo sorvegliare più strettamente le società come Facebook e sanzionare ogni violazione della protezione dei dati più severamente e rapidamente", ha detto la ministra socialdemocratica.