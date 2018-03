Unieuro, ricavi +12,8% e cda anticipa pagamento dividendo

Roma, 26 mar. - I ricavi consolidati di Unieuro sono stati pari a 1.873,8 milioni (+12,8%), trainati dalle acquisizioni realizzate nel corso dell`esercizio, dall`apertura di 7 nuovi punti vendita, nonché dalla crescita del business online, a fronte della buona tenuta della rete di negozi.

Alla luce della positiva dinamica economico-finanziaria della società, il CdA ha altresì deliberato l`anticipazione del pagamento del dividendo relativo all`esercizio 2017/18, qualora approvato dall`Assemblea degli Azionisti, in un`unica soluzione e con data di stacco cedola indicativamente prevista per l`11 giugno 2018. La società prevede che l`ammontare del dividendo non differirà significativamente da quanto distribuito lo scorso anno.

Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro, ha dichiarato: "Crescere del 12,8% a quasi 1,9 miliardi di euro di ricavi, pur in un contesto di mercato competitivo, è per noi motivo di grande soddisfazione e orgoglio, a conferma inequivocabile della bontà del nostro modello di business, unico e distintivo, nonché della nostra strategia di consolidamento".

"Unieuro è ormai proiettata verso la leadership di mercato, forte di una redditività e di una capacità di remunerare gli azionisti uniche nel settore. A tal proposito, l`anticipazione a giugno della cedola è il nostro modo di premiare gli azionisti che ci hanno accompagnato in questo intenso primo anno di quotazione", ha concluso Nicosanti Monterastelli.