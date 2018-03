Camere, Gelmini a capigruppo M5s: voto Fi compatto su Fico, noi leali

Roma, 26 mar. - "Rispediamo al mittente le neanche tanto velate accuse formulate dai capigruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, nei confronti di Forza Italia. Nella partita per le elezioni dei presidenti di Palazzo Madama e Montecitorio, il nostro partito ha mantenuto gli impegni presi con le altre forze politiche e non ha fatto mancare il supporto ai candidati unitari individuati dopo giorni di trattative". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, vice presidente vicario dei deputati di Forza Italia.

"Al Senato abbiamo proposto, con una scelta lungimirante e responsabile del presidente Berlusconi, Elisabetta Casellati, partecipando naturalmente in modo attivo alla sua elezione; alla Camera - spiega - abbiamo votato convintamente Roberto Fico. In entrambe le votazioni le indicazioni sono state chiare e i gruppi azzurri hanno rispettato alla lettera queste istruzioni. I capigruppo del Movimento 5 Stelle vadano a cercare i voti mancanti da qualche altra parte (magari anche in casa loro ), ma non si permettano di mettere in dubbio la lealtà di Forza Italia".