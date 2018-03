Yemen, Amnesty: missili da ribelli houti possibile crimine guerra -2

Roma, 26 mar. - "Questi attacchi illegali non possono essere usati dalla coalizione a guida saudita come scusa per attaccare indiscriminatamente i civili o per aggravare ulteriormente la crisi umanitaria in Yemen, ad esempio imponendo ulteriori limitazioni alle importazioni di beni essenziali e alla distribuzione degli aiuti umanitari", ha aggiunto Hadid.

L`attacco degli houthi ha coinciso col terzo anniversario dell`inizio della campagna di attacchi aerei nello Yemen diretta dall`Arabia Saudita. "Negli ultimi tre anni abbiamo ampiamente documentato come tutte le parti in conflitto nello Yemen abbiano violato il diritto internazionale. Gli attacchi aerei della coalizione guidata dall`Arabia Saudita hanno distrutto o danneggiato case, ospedali, scuole e mercati. Migliaia di civili hanno perso la vita e milioni sono sfollati e in estrema necessità di ricevere aiuti umanitari. Ma violare il diritto internazionale umanitario da una parte non autorizza gli altri a fare altrettanto", ha concluso Hadid.