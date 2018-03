Yemen, Amnesty: missili da ribelli houti possibile crimine guerra

Roma, 26 mar. - Nella notte tra il 25 e il 26 marzo il gruppo armato houthi ha lanciato sette missili contro Riad e altre città dell`Arabia Saudita, uccidendo un civile. Secondo l`agenzia di stampa statale saudita, i sette missili sono stati intercettati e distrutti ma un civile egiziano è morto dopo essere stato colpito dalle schegge. "Lanciare attacchi indiscriminati è proibito dal diritto internazionale umanitario e può costituire crimine di guerra", ha denunciato Amnesty International.

"È stato evitato un ampio numero di vittime, probabilmente perché i missili sono stati intercettati, ma questo non scagiona gli huthi dall`aver compiuto un atto illegale e sconsiderato. Missili come quelli lanciati contro l`Arabia Saudita non possono avere una mira precisa da grande distanza. Di conseguenza, il loro uso illegale mette in pericolo i civili", ha dichiarato Samah Hadid, vicedirettrice delle campagne di Amnesty International sul Medio Oriente. (Segue)