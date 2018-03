Biancofiore: bene Berlusconi, Fi riparta da valori forti e giovani

Roma, 26 mar. - "A fronte di chi irresponsabilmente e ingiustificatamente ne chiede un passo indietro, salutiamo con soddisfazione viceversa l'atteso passo avanti annunciato oggi dal Presidente Berlusconi. Non che ci fossero dubbi per chi lo conosce, ma la conferma del suo pieno appoggio al candidato premier della coalizione Salvini e della pronta riorganizzazione di Forza Italia, danno l'idea della consapevolezza del non potersi sottrarre al ruolo di comandante in capo, come auspicato dal nostro elettorato e come certificato dalla sua storia personale". Lo afferma Michaela Biancofiore, parlamentare di Fi e coordinatore regionale del partito in Trentino Alto Adige.

"Forza Italia - prosegue - deve ripartire dall'essere una squadra coesa regista dello schieramento di centro destra, coadiuvando al suo interno giovani e senatori coem nei migliori team , propagandando valori forti, emozioni, senso di appartenenza comuni all'Italia intera e in grado di rientusiasmare e ridare la speranza".