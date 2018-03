Anzaldi (Pd): Grillo elogia Salvini, ma lo accusava di aver rubato

Roma, 26 mar. - "Non solo Di Maio e Di Battista, che hanno votato la candidata di Forza Italia per tenere fede al patto stretto con la Lega e Berlusconi: anche Grillo oggi ricopre di complimenti Salvini, uno che 'quando dice una cosa poi la mantiene'. Parole diverse da quelle pronunciate tempo fa, quando il comico e garante M5s accusava quelli della Lega di essersi 'presi i soldi', di aver 'rubato', e Salvini di aver partecipato alla spartizione dei soldi pubblici, di essersi fatto assumere la moglie alla Regione Lombardia, etc. Tutto passato: ora M5s, Lega e Fi tutti insieme appassionatamente per il nuovo governo". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, che pubblica un video con le dichiarazioni del 2014 di Grillo contro Lega e Salvini.