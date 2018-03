Australia, Amnesty: due leggi vogliono imbavagliare società civile -4

Roma, 26 mar. - Nella sua attuale formulazione, la legge considera reato penale persino la condivisione di informazioni già di dominio pubblico, come dei semplici retweet, anche da parte di persone inconsapevoli della classificazione in termini di sicurezza nazionale delle informazioni condivise.

"Se approvate, queste leggi eroderebbero i diritti alla libertà di espressione e di associazione, in diretto contrasto con gli obblighi assunti dall'Australia nei confronti del diritto internazionale dei diritti umani. Il governo australiano deve recedere da questo palese tentativo di mettere la museruola alla società civile", ha commentato Gomez.

Lo pensa anche il Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto alla riservatezza, secondo il quale la Legge sullo spionaggio e le interferenze straniere avrebbe un "effetto raggelante" sui diritti umani.

La proposta di legge ha una formulazione ampia e generica e le sanzioni penali per aver rivelato informazioni che non minacciano la sicurezza nazionale e sarebbero di interesse pubblico sono sproporzionate e, in quanto tali, violerebbero la libertà di espressione.

Le due proposte di legge, presentate al parlamento alla fine del 2017, sono state contestate dalle organizzazioni della società civile e dai mezzi d'informazione. Nel 2017, Amnesty International aveva presentato le sue osservazioni alla Legge di riforma sul finanziamento elettorale e la rivelazione di informazioni.