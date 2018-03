Australia, Amnesty: due leggi vogliono imbavagliare società civile

Roma, 26 mar. - Amnesty International ha chiesto al governo dell'Australia di ritirare due proposte di legge che, se approvate, ridurrebbero al silenzio la società civile, intimidirebbero i whistleblower e pregiudicherebbero il controllo sull'azione governativa.

Le due proposte sono attualmente all'esame delle commissioni parlamentari, la prima delle quali terminerà i suoi lavori mercoledì 28 marzo.

"Queste proposte sono due chiari esempi dell'intenzione del governo di esercitare la sua supremazia in nome della sicurezza nazionale. Le autorità australiane stanno cercando di impedire alle organizzazioni non governative di operare su temi 'sensibili' come la chiusura dei centri di detenzione offshore per richiedenti asilo e di sottrarsi al controllo dell'opinione pubblica", ha dichiarato James Gomez, direttore di Amnesty International per l'Asia sudorientale e il Pacifico. (Segue)