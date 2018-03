Morani (Pd): se Fico usa bus perché ha speso 15mila euro taxi?

Roma, 26 mar. - "Una domanda per il Presidente Fico: se non ha cambiato abitudini e ha continuato a venire a Montecitorio con l'autobus, in questi 5 anni come ha fatto a spendere 15.180,60 euro di taxi e solo 314 di bus e metro? Ci potrebbe spiegare? Grazie". Lo scrive su Twitter Alessia Morani, deputata del Partito democratico, commentando la notizia del viaggio in bus del presidente della Camera Roberto Fico. Dal sito Maquantospendi.it risulta infatti che in 5 anni Fico abbia speso mediamente 276,01 euro al mese di taxi e 5,72 di bus.