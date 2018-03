Boyzone Walton contro ex accusata di omicidio: era manipolatrice

Londra, 26 mar. - Mark Walton, uno dei cantanti della boyband irlandese Boyzone, attualmente giudice di Pop Idol Vietnam, ha dichiarato in tribunale di essere stato abusato dalla sua ex fidanzata, definita come "manipolatrice". Quest'ultima è accusato di aver ucciso la tata francese e di averne bruciato il corpo.

La stilista Sabrina Kouider, ex compagna di Walton, era "violenta" e "mostrava una natura manipolatrice e di controllo" nel corso della loro relazione, ha dichiarato il cantante in tribunale.

Kouider e l'attuale fidanzato Ouissem Medouni, sono accusati dell'omicidio di Sophie Lionnet, assunta nel gennaio 2016 per badare ai due bambini. I suoi resti vennero ritrovati nel settembre dello stesso anno nel giardino della casa della coppia. Kouider e Medouni smentirono fino alla fine di essere coinvolti nella scomparsa della tata, che era stata sottoposta a intimidazione e violenze.

La stilista ha sostenuto che Walton avesse ingaggiato la tata per spiarla in cambio di soldi e della promessa di fama".

(fonte afp)