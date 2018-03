Salvini: prima programma di coalizione centrodestra, poi alleanze

Milano, 26 mar. - "Prima si parte dal programma e dalla coalizione del centrodestra. Ci stiamo lavorando e a breve sarà pronto. Prima ne parleremo tra alleati e poi con tutti gli altri". Così il leader della Lega, Matteo Salvini ha risposto in merito a un possibile via libera di Berlusconi a un governo della coalizione di centrodestra con il M5S.

"Abbiamo visto - ha aggiunto Salvini - che si sono eletti i presidenti di Camera e Senato in 24 ore. Quindi senza i riti del passato, le lungaggini, le fregature. Con le buone o con le cattive abbiamo fatto andare tutto come doveva andare. Per il governo è un altro paio di maniche perché ci sono cinque anni di vita degli italiani in mezzo. E quindi ne parleremo prima con gli alleati e poi con tutti gli altri, a partire dai 5 Stelle, che hanno preso i voti che hanno preso".