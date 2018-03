Roma, 26 mar. - Mediapro oggi ha provveduto a versare alla Lega Calcio l`anticipo del 5% del corrispettivo relativo alla prima stagione di licenza, pari a 64.050.061 euro, IVA compresa; il pagamento - informa un comunicato della Lega - è avvenuto ventiquattro ore prima della scadenza del termine previsto dall`Invito a Offrire per la licenza dei diritti audiovisivi della Serie A per il territorio italiano per il periodo 2018-2021.