Roma, 26 mar. - "Con Fabrizio Frizzi l'Italia perde prematuramente un grande artista, capace di parlare a generazioni molto diverse e di imporsi con la forza gentile del suo sorriso". Lo sottolinea Mara Carfagna, deputata di Forza Italia, che prosegue: "Per chi ha avuto la fortuna di lavorarci, come per chi lo ha semplicemente ammirato e seguito per i suoi programmi televisivi, oggi è un giorno triste. Condoglianze alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene".