Giachetti: escludo appoggio esterno del Pd a un governo M5s

Roma, 26 mar. - "L'appoggio esterno ad un possibile governo M5S mi pare escluso, ora però vediamo cosa succede. Non decido da solo, per quanto mi riguarda è escluso". Così Roberto Giachetti, ex vicepresidente della Camera, ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

"Il problema - ha aggiunto - è molto semplice: Cinquestelle e Lega sono d'accordo dalla campagna elettorale nel fare un accordo di maggioranza, e mi pare del tutto evidente che i programmi di Lega e M5S sono distanti anni luce da quelli del Pd".