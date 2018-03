Salvini: mi auguro accordo con M5S, ma si parta da programmi

Milano, 26 mar. - "Al di là dei nomi che possono appassionare i giornalisti, ma meno gli italiani, penso che siano le cose da fare quelle su cui vedere se c'è un punto di incontro o no. Può esserci o non esserci e io mi auguro che ci sia. Se non ci fosse un accordo io non tiro a campare sicuramente". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Palazzo Marino ha risposto a una domanda sull'ipotesi di un governo Lega-M5S, aggiungendo che "c'è un programma da proporre, condividere e trasformare in fatti".

Salvini ha aggiunto che nel valutare alleanze "si parte dal programma più votato dagli italiani e dalla coalizione più votata. Poi intorno a questo siamo disponibili a ragionare con tutti, come abbiamo dimostrato per le presidenze di Camera e Senato. Vediamo se si raggiunge una maggioranza".