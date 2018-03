Cina interessata ad aprire discussioni sul commercio con Usa

New York, 26 mar. - Dopo i dazi imposti dal presidente Donald Trump, la Cina ha detto di essere pronta a discutere con gli Stati Uniti sui loro rapporti commerciali. Lunedì mattina il premier cinese Li Keqiang ha detto che i due Paesi devono continuare a negoziare, sostenendo che Pechino si impegna a rendere più semplice l'accesso ai gruppi americani nel mercato cinese. Quella di Li è una apertura a Washington e il tentativo di evitare l'inizio di una guerra commerciale.

La Cina ha anche fatto sapere che aumenterà i controlli e gli sforzi per proteggere i le proprietà intellettuali americane. Proprio per il furto e l'uso senza permesso di brevetti americani, la settimana scorsa Trump ha annunciato dazi su oltre 100 prodotti cinesi per 60 miliardi di dollari in un anno. Intanto gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver trovato un accordo con la Corea del Sud per cambiare il loro accordo di libero scambio, firmato nel 2012. La Corea del Sud sarà esclusa dai dazi sull'acciaio, ma avrà un limite alle importazioni dei suoi prodotti.