Università Roma Tre, a maggio appuntamento su Big Data

Roma, 26 mar. - Si è tenuto oggi, presso il Dipartimento di Ingegneria dell`Università Roma Tre, l`incontro "How computers predict us", evento di lancio della terza edizione del Data Driven Innovation (DDI), il più grande evento italiano su Big Data e Intelligenza Artificiale organizzato da Roma Tre in collaborazione con "Maker Faire Rome - The European Edition" di Innova Camera, l`Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma che organizza Maker Faire Rome.

Ospite d`eccellenza, Nimrod Kozlovski, uno dei massimi esperti di Cyber Security, Big Data Analytics, Internet law e New Media, cofounder di Jerusalem Venture Partners e professore alla Yale University, che ha tenuto una lezione sulle nuove frontiere dell`intelligenza artificiale e dei big data in una società sempre più digitale e iperconnessa.

Il Data Driven Innovation Summit, che si terrà presso il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre il 18 e il 19 maggio, è l`appuntamento annuale più atteso sulla portata innovativa dei dati in tutti i settori della società, alla luce del processo di digitalizzazione in atto che porta i cittadini ad essere produttori e consumatori, anche inconsapevolmente, di dati. La terza edizione del DDI rientra nel calendario di "Aspettando Maker Faire Rome", il programma di eventi di avvicinamento al più grande evento europeo sull`innovazione che si terrà alla Fiera di Roma dal 12 al 14 ottobre 2018.

Quest`anno, il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre porterà al DDI esperti da tutto il mondo per discutere tematiche quali: Industria 4.0, Startup, Agrifood, Fintech/blockchain Social media analytics, Predictive analysis, data journalism. In occasione della manifestazione, l`Università toccherà argomenti di grande attualità che riguardano la società, la scienza e la cultura: dall`etica dei dati e della privacy alla robotica, fino al machine learning e all`Internet of Things.

"Dopo il successo delle prime due edizioni, che hanno visto la partecipazione di oltre mille persone e di cento oratori ciascuna, Roma Tre organizza ancora una volta il Data Driven Innovation, insieme a Maker Faire Rome e Innova Camera, confermando così l`approccio trasversale dell`ateneo sia tecnologico sia applicativo, con interventi rivolti alle diverse categorie di partecipanti, non solo esperti del settore ma anche studenti e cittadini interessati alle implicazioni delle nuove tecnologie nella vita quotidiana", ha dichiarato Paolo Merialdo, Professore del Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre.

"Oggi l`innovazione è un argomento che investe tutte le discipline, per questo ogni Dipartimento della nostra Università darà il proprio contributo al programma. In questa edizione, verranno approfonditi, secondo prospettive originali, gli effetti dirompenti e le implicazioni indirette delle innovazioni tecnologiche e dell`utilizzo dei dati sulla nostra società: nuove opportunità e sfide economiche e sociali, che meritano attenzione e presuppongono il coinvolgimento delle forze governative, economiche e di tutti i cittadini", ha concluso Merialdo.

"Attraverso Maker Faire Rome, giunta alla sua sesta edizione con un costante e crescente consenso di pubblico e addetti ai lavori, la Camera di Commercio di Roma svolge una funzione fondamentale: innervare la grande tradizione manifatturiera italiana con la forza dell`innovazione. Spesso - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - le piccole imprese, che costituiscono l`ossatura portante del nostro tessuto produttivo, non hanno risorse umane e finanziarie sufficienti per affrontare da sole il cambiamento del modello di business derivante da un utilizzo più efficace della digitalizzazione. È dunque necessario e fondamentale accelerare la contaminazione tra mondo delle Istituzioni, mondo delle imprese e mondo dell`università. Per troppi anni queste realtà sono rimaste separate. Per crescere e trovare nuovi modelli di sviluppo - conclude Tagliavanti - è ormai irrinunciabile avanzare con decisione su questa strada. La Camera di Commercio di Roma ha già cominciato a percorrerla".