Caso Skripal, May: espulsioni risposta forte a minaccia Russia

Roma, 26 mar. - La premier britannica Theresa May ha commentato favorevolmente le espulsioni di diplomatici russi dai Paesi Ue, dagli Usa e dal Canada, che sono un "avvertimento alla Russia a non beffarsi del diritto internazionale" e una "risposta forte alla minaccia" che Mosca "pone a tutti noi". May ha ringraziato gli alleati europei e Nato per la "solidarietà".

Oggi oltre 100 diplomatici russi sono stati espulsi in seguito alla vicenda dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna.

(con fonte afp)