Elezioni Egitto, per Al Sisi l'unica incognita è l'affluenza

Roma, 26 mar. - Incognita sull'affluenza alle urne degli egiziani nelle elezioni presidenziali in Egitto al via oggi e che dovrebbero confermare Abdel Fattah al Sisi alla guida del Paese per altri quattro anni. Secondo l'Alta commissione elettorale al primo dei tre giorni di voto la "partecipazione è stata intensa" con punte massime nella penisola del Sinai dove sono attivi gruppi jihadisti legati all'Isis . Di contro, media arabi parlando di "Affluenza media" oppure "debole". Sui social invece sono numerosi i post che riferiscono di seggi praticamente "vuoti".

"Le elezioni sono state caratterizzate da una intensa partecipazione da parte dei cittadini come hanno monitorato gli addetti alle operazioni di voto", ha detto in tv Mahmoud al Sharif, portavoce della Commissione elettorale nazionale come riferisce il quotidiano al Masry al Youm. Per il portavoce "sono state registrate punte massime di affluenza alle urne in particolare nel Nord del Sinai".

Alle affermazioni ufficiali si contrappongono media arabi che riferiscono di "affluenza media", come fa il sito news saudita Elap o addirittura "debole" come nel caso del giornale "indipendente" "Rai al Youm". (segue)