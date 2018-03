Stazione spaziale in caduta, Pechino: si distruggerà in atmosfera

Roma, 26 mar. - La stazione spaziale cinese Tiangong-1, che cadrà verso la Terra tra il 31 marzo e il 4 aprile, dovrebbe venire completamente distrutta dal rientro in atsmosfera. L'ha affermato l'Ufficio per l'ingegneria spaziale cinese (CMSEO), secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Xinhua, ridimensionando gli allarmi che si sono diffusi nelle scorse settimane che stimavano la caduta di frammenti della stazione in una vasta area che comprendeva anche l'Italia centrale.,

La Xinhua ha scritto che le analisi del Centro di controllo di Pechino mostrano che Tiangong-1 stava orbitando a un'altitudine di 216,2 km ed era intatta il 25 marzo. L'oggetto spaziale ha terminato il suo servizio a marzo 2016.