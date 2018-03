Roma, 26 mar. - Si è esaurito il tentativo di rimbalzo delle borse europee. Tutti i principali listini viaggiano in territorio negativo con Milano maglia nera per effetto della flessione dell'1,30% dell'indice Ftse Mib. Pesano i ribassi delle banche con banco Bpm e Ubi che cedono oltre il 2,50%. Mps arretra di oltre 3 punti dopo una sospensione per eccesso di ribasso.