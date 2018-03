Trony, UilTucs: domani confronto al Mise per garantire il lavoro

Roma, 26 mar. - "Dopo le richieste del sindacato, domani, alle 11:00, saremo al Mise per affrontare i nodi cruciali della vertenza Trony. Cercheremo di fare tutto il possibile perché le lavoratrici e i lavoratori del gruppo siano tutelati: le nostre richieste al tavolo saranno quelle di dare loro continuità lavorativa e di reddito, anche attraverso l`utilizzo di ammortizzatori sociali che accompagnino il percorso che dovrebbe portare alla cessione dei punti vendita da parte della procedura fallimentare". Lo dichiara Ivana Veronese, segretaria nazionale UilTucs.

"Sarà presente anche il curatore fallimentare - aggiunge - e, con lui, cercheremo di capire quale futuro sarà possibile per i dipendenti del gruppo. In tal senso, abbiamo anche chiesto, come Organizzazioni sindacali, un incontro con il giudice delegato: non abbiamo, però, ancora avuto un riscontro, che speriamo arrivi a breve. Intanto, la situazione resta molto difficile. I punti vendita diretti sono chiusi perché non è stata accordata l`attività provvisoria".

"Lavoriamo perché si trovi una soluzione positiva per il maggior numero possibile di lavoratrici e lavoratori - conclude -. Per noi è fondamentale cercare in ogni modo di tenere legati i dipendenti ai punti vendita perché abbiano un futuro lavorativo e continuità di reddito".