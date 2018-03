Tim, Asati lancia appello ai fondi per una nuova governance

Roma, 26 mar. - Asati lancia un appello ai fondi presenti in Tim per una nuova governance. In una nota, l'associazione dei piccoli azionisti di Tim "prende le distanze dalla gestione di Vivendi e invita Assogestioni, Elliott, tutti i fondi che hanno investito in Tim e in questi anni hanno visto deluse le loro aspettative, a ripensare alla corporate governance della Società e a presentare alla prossima Assemblea un` unica lista per il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale".

"C`è l`opportunità - aggiunge - che la minoranza storica-non numerica ma per scelta-diventi maggioranza ed esprima i 2/3 del prossimo Consiglio, per governare la Società secondo le best practices internazionali, nel rispetto della più grande public company italiana, per creare valore per tutti gli azionisti che credono in un progetto diverso, importante e dotato della necessaria lungimiranza".

"Telecom - prosegeu Asati - non può essere governata con un 25% da un solo gruppo, con il rischio che i suoi interessi prevalgano su quelli della società. Merita di essere gestita da consiglieri indipendenti, competenti e rappresentativi delle professionalità necessarie ad un buon governo societario".

"Con questa proposta - conclude - Asati si fa latore di un progetto unico nel suo genere di corporate governance, qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa in Italia, ma ragionevolmente possibile oggi in Telecom, con il contributo di tutti. Asati è pienamente consapevole che non può 'fare la differenza' in questa partita ma potrebbe invece 'essere la differenza' insieme a tutti gli altri, apportando il consenso e le competenze che unanimemente ci vengono riconosciuti".