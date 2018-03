Caso Skripal, oltre 100 espulsioni diplomatici russi da Ue e Usa -3

Roma, 26 mar. -

La misura decisa oggi dagli Usa rappresenta "la più ampia singola espulsione" di russi dagli Stati Uniti, ha sottolineato un funzionario americano. Nel 1986, l'amministrazione Reagan ordinò a 55 diplomatici moscoviti di lasciare il Paese, mentre nel dicembre 2016 l'allora presidente Barack Obama cacciò 35 diplomatici per via della presunta interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi. Poi, lo scorso luglio, il Cremlino ha ordinato a Washington di ridurre il suo personale diplomatico in Russia di 755 persone, e Trump ha risposto, ad agosto, con la chiusura del consolato russo a San Francisco e di edifici diplomatici di New York e Washington.

Nel Continente europeo le espulsioni sono state annunciate da Germania, Francia, Italia, Olanda, Finlandia, Polonia, Lettonia, Lituania, Estonia, Ucraina (dove ben 13 diplomatici dovranno lasciare il Paese) e Repubblica ceca. "A seguito delle conclusioni adottate dal Consiglio Europeo del 22 e 23 marzo scorso, in segno di solidarietà con il Regno Unito e in coordinamento con partner europei e alleati NATO, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha notificato oggi la decisione di espellere dal territorio italiano entro una settimana due funzionari dell`Ambasciata della Federazione Russa a Roma accreditati in lista diplomatica", ha annunciato la Farnesina.