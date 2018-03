Caso Skripal, oltre 100 espulsioni diplomatici russi da Ue e Usa -2

Roma, 26 mar. -

Immediato anche il commento della Gran Bretagna che la scorsa settimana aveva espulso 23 diplomatici russi. "La straordinaria risposta internazionale da parte dei nostri alleati entra nella storia come la più grande espulsione collettiva di agenti dell'intelligence russa e contribuirà a difendere la nostra comune sicurezza", ha twittato il ministro britannico degli Esteri, Boris Johnson aggiungendo che "la Russia non puù impunemente violare le regole internazionali".

La Casa Bianca ha parlato apertamente di 60 "spie" che hanno approfittato della copertura diplomatica per lavorare negli Stati Uniti. Parlando con Axios, i funzionari statunitensi hanno detto che "la porta al dialogo resta aperta" con la Russia, ma solo dopo che avrà ammesso le sue responsabilità nell'attacco. "Quando attacchi i nostri amici, affronterai serie conseguenze" ha commentato una fonte. Del totale nella lista americana, 48 russi lavorano in ambasciata e 12 alla missione russa presso le Nazioni Unite. La decisione è stata presa a una settimana dalla telefonata tra il presidente Donald Trump e l'omologo russo, Vladimir Putin, durante la quale non era stato affrontato il caso Skripal, su cui Mosca ha negato responsabilità.(Segue)