Caso Skripal, oltre 100 espulsioni diplomatici russi da Ue e Usa

Roma, 26 mar. - Una risposta coordinata e imponente quella degli alleati occidentali della Gran Bretagna che oggi hanno annunciato una raffica di espulsioni a danno di diplomatici russi per l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal, avvenuta nel Regno Unito. Una decisione a cui Mosca ha già annunciato che risponderà in maniera "speculare". Gli Stati Uniti hanno espulso "60 spie russe", mai avvenuto in precedenza in un unico caso, 14 Paesi Ue hanno decretato la stessa sorte per un numero più ristretto, ma altrettanto importante di diplomatici e tra questi anche due in Italia.

Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato nel pomeriggio che 14 Paesi europei "hanno deciso di espellere diplomatici russi" e che "ulteriori misure, tra cui altre espulsioni, non sono escluse nei prossimi giorni e nelle prossime settimane". Una mossa che era stata ventilata anche nelle ore precedenti dai media di mezza Europa e dall'altra parte dell'Atlantico.

L'espulsione di diplomatici russi da una maggioranza di Paesi Ue, dagli Usa e dal Canada "è la continuazione sulla linea dello scontro e dell'escalation" nei confronti della Russia e non aiuterà a trovare la verità nel caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa, ha contestato Mosca nella prima reazione ufficiale, espressa dal ministero degli Esteri in un comunicato.

"Esprimiamo una decisa protesta in relazione alla decisione presa da una serie di Paesi membri dell'Ue e della Nato di espellere diplomatici russi - si legge nel comunicato - Consideriamo tale passo ostile e non corrispondente agli interessi di trovare le cause e i responsabili dell'incidente accaduto il 4 marzo a Salisbury", ovvero l'avvelenamento di Skripal e della figlia Yulia con un agente nervino.(Segue)