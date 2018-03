Catalogna, Fratoianni (LeU): Germania solerte anche su ThyssenKrupp?

Roma, 26 mar. - "Vista la solerzia con cui le autorità tedesche hanno provveduto ad applicare la richiesta del governo spagnolo di arresto del leader catalano Puigdemont sono certo che nelle prossime ore le autorità tedesche daranno seguito alle reiterate richieste della magistratura italiana e del ministro guardasigilli del nostro Paese affinché i manager della ThyssenKrupp, condannati in via definitiva per la strage di Torino con l'omicidio di 7 persone e ancora liberi, siano assicurati alla giustizia italiana o siano eseguiti nei loro confronti il verdetto e la pena prevista". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali.