Lombardia, Grimoldi: espellere clandestini, no nuovi arrivi

Milano, 26 mar. - "Nelle ultime ore in Lombardia sono accaduti due gravi episodi, commessi da immigrati irregolari, che confermano come nel territorio lombardo la situazione sia ormai satura, e al limite del controllo, e serva un intervento urgente". Così Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega

Gli episodi cui si riferisce Grimoldi sono il tentativo di violenza di un tunisino nei confronti di una giovane donna in stazione a Desio sabato sera e l'aggressione, domenica sera, di un operatore di una struttura di accoglienza per richiedenti a San Zenone al Lambro da parte di uno degli ospiti.

"Questi due ultimi episodi di violenza - ha aggiunto Grimoldi - confermano la necessità di procedere nella direzione indicata dal neo governatore Attilio Fontana: da una parte procedere alle espulsioni degli oltre 100mila clandestini che hanno non hanno ragione o possibilità di restare in Lombardia e dall'altra attuare una moratoria per almeno un anno sull'invio di richiedenti asilo in Lombardia".