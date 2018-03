Ftc conferma indagine sulla gestione dati di Facebook -2

New York, 26 mar. - La Ftc è fermamente e pienamente impegnata a usare tutti i suoi strumenti per proteggere la privacy dei consumatori. Il più importante tra questi strumenti è l'azione di contrasto nei confronti delle aziende che non rispettano le promesse sulla privacy, compreso il rispetto dello scudo sulla privacy o che si impegnano in atti sleali che causano danni sostanziali ai consumatori in violazione della legge FTC". Si legge in una nota diffusa dall'agenzia pochi minuti fa.

"La Ftc prende molto seriamente le recenti notizie di stampa che sollevano notevoli preoccupazioni riguardo alle pratiche sulla privacy di Facebook", continua la nota confermando che l'indagine in corso non è pubblica. In questo momento il titolo di Facebook a Wall Street cede oltre il 5%.