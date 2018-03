Usa, strage di Orlando: il killer era figlio di informatore Fbi -2

New York, 26 mar. - Mateen, nato a New York da genitori afgani, era stato segnalato dai colleghi di lavoro, perché aveva detto di voler diventare "un martire". Il Federal Bureau lanciò una "indagine preliminare", durata dieci mesi, ovvero sei mesi in più delle indagini standard, per la presunta difficoltà degli agenti a comprendere la pericolosità di Mateen. L'Fbi pose fine alle indagini su Mateen nel 2013, dopo che l'uomo ammise con gli agenti di aver detto quella frase solo perché era arrabbiato con i colleghi, che lo tormentavano in quanto musulmano.

Il padre di Mateen è finito a sua volta sotto indagine, dopo che gli investigatori hanno trovato a casa sua le ricevute di trasferimenti di denaro in Turchia e Afghanistan nelle settimane precedenti all'attentato, che diventò la sparatoria di massa con più morti negli Stati Uniti, prima di essere superata da quella di Las Vegas, il primo ottobre 2017, con 59 morti.