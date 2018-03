Usa, strage di Orlando: il killer era figlio di informatore Fbi

New York, 26 mar. - Omar Mateen, l'uomo che nel giugno 2016 ha ucciso 49 persone in un nightclub per omosessuali a Orlando, in Florida, negli Stati Uniti, era figlio di Seddique Mateen, un informatore dell'Fbi tra il 2005 e il giugno 2016 che cercò di raccogliere tra i 50.000 e i 100.000 dollari per condurre un attentato contro il governo del Pakistan. Questo è quello che emerge dal processo che coinvolge Noor Salman, la moglie dell'attentatore, ucciso nel club, di cui si occupa il sito The Intercept.

L'Fbi aveva finora nascosto queste informazioni, che probabilmente spiegano come mai Omar Mateen, che aveva 29 anni al momento della strage, non fu arrestato nel 2013 quando era finito sotto indagine perché si era radicalizzato. Inoltre, nonostante il tentativo di definire l'attacco al Pulse come un attentato di matrice omofobica, forse dettato da una possibile omosessualità dell'attentatore, è emerso che Mateen non era gay e che non sapeva nemmeno che il Pulse fosse un locale frequentato prevalentemente da omosessuali. (segue)