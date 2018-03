Lavoratori Pd chiedono incontro a Martina: situazione drammatica

Roma, 26 mar. - I lavoratori del Partito democratico hanno scritto una lettera al "reggente", Maurizio Martina.

"Carissimo Martina, non avendo ricevuto alcuna risposta alla nostra richiesta datata 19 marzo per un incontro urgente, ti sollecitiamo pubblicamente una risposta in tempi rapidissimi, vista la drammaticità della situazione - sottolineano - delle lavoratrici e dei lavoratori del Partito democratico in regime di Cigs dall'1 settembre 2017".

"Come già ribadito nella prima comunicazione, come dipendenti - osservano - abbiamo affrontato questa difficile fase, con grande responsabilità e spirito di sacrificio. La situazione politica e la campagna elettorale non ci permettevano altre scelte. Questa fase si è conclusa e se ne apre un'altra che ci deve vedere tutti protagonisti. Estendiamo l'invito a prendere atto della nostra situazione e del suo peggioramento a tutto il gruppo dirigente e all'assemblea nazionale del Partito Democratico. Restiamo in attesa di un tuo riscontro", concludono.