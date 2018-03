Treno ufficiale Nordcorea in Cina, non escluso a bordo ci sia... -2

Roma, 26 mar. - I rapporti tra Corea del Nord e l'alleato cinese sono tesi da diverso tempo e Kim non ha mai incontrato il presidente cinese Xi Jinping. Finora l'unica visita all'estera fatta da leader nordcoreano è stata in Russia.

L'eventuale visita di un alto esponente nordcoreano a Pechino si collocherebbe in un momento dinamico nei rapporti internazionali attorno alla crisi missilistica e nucleare nordcoreana. Dopo il disgelo avviato con le Olimpiadi invernali di PyeongChang, è stato messo in cantiere per aprile un summit tra Kim e il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Si lavora inoltre per confermare uno storico summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump per maggio.