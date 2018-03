Treno ufficiale Nordcorea in Cina, non escluso a bordo ci sia Kim

Roma, 26 mar. - Un treno ufficiale nordcoreano è entrati in Cina, passando dal confine di Dandong, ed è arrivato a Pechino. L'ha scritto oggi il quotidiano giapponese Mainichi shimbun. L'ipotesi è che a bordo vi sia un alto esponente del regime nordcoreano, se non addirittura il leader Kim Jong Un, che non ha mai effettuato dal suo arrivo al potere una visita presso il tradizionale alleato.

Secondo quanto hanno scritto i media sudcoreani, compresa l'agenzia di stampa Yonhap, uno schermo è stato collocato presso la stazione ferroviaria di Dandong, per impdire di vedere il treno che è passato attraverso il ponte che divide la Cina dalla Corea del Nord. Vicino alla Grande Sala del Popolo a Pechino sono state viste, secondo l'agenzia di stampa giapponese Kyodo, auto con targa diplomatica nordcoreana.

La portavoce del ministero degli Esteri cinese, nella sua conferenza stampa quotidiana, ha detto di non avere informazioni sulla situazione. Sul treno non sono state avvistate bandiere nordcoreane. (segue)