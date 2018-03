Rai, Gasparri: quanto è costato ennesimo sermone Saviano da Fazio?

Roma, 26 mar. - "Ieri sera i telespettatori Rai si sono dovuti sorbire, all'interno del latifondo tv di Fabio Fazio, l'ennesimo sermone di Roberto Saviano dedicato alla Siria, un'autentica tragedia del nostro tempo, che Saviano ha banalizzato speculando vergognosamente sui bambini vittime di questa guerra. Non una parola di condanna esplicita del terrorismo islamista dell'Isis. Quanto sarà costata ai cittadini che pagano il canone questa ostentazione e questa speculazione su un dramma serio come quello della Siria?". Lo dichiara in una nota il senatore di Fi, Maurizio Gasparri.