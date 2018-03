Pensioni, Uil: spesa sostenibile, separare previdenza e assistenza

Roma, 26 mar. - La spesa per pensioni in Italia è "ampiamente sostenibile nel breve, medio e lungo periodo". Lo dichiara il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti. "Commissione Ue, Fmi e Ocse stiano tranquilli - prosegue - la nostra spesa per pensioni è dell`11% rispetto al Pil, perfettamente in media con gli altri Paesi europei e addirittura meno della Francia e della Germania".

Secondo la Uil "bisogna separare contabilmente la spesa previdenziale da quella assistenziale, insediando subito la commissione ad hoc istituita dall`ultima legge di bilancio, così da sottrarre ogni alibi a chi vuole continuare a penalizzare i lavoratori e i pensionati del nostro Paese. Esistono le condizioni per continuare a cambiare la legge Fornero come è avvenuto negli ultimi due anni nella direzione di una flessibilità all`accesso alla pensione intorno a 63 anni, affrontando le future pensioni dei giovani ed eliminando tutte le disparità di genere che penalizzano le donne".