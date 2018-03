Banche, Nouy: gli stress test saranno "il momento della verità"

Roma, 26 mar. - Gli stress test che verranno effettuati nei prossimi mesi rappresenteranno "il momento della verità" per le banche europee. Lo ha affermato la presidente del meccanismo unico di Vigilanza della Bce, Danièle Nouy, durante una audizione al Parlamento europeo. "Vedremo se queste banche saranno in grado di resistere allo shock previsto nell'ipotesi di scenario avverso, sarà il momento della verità", ha detto.

Più in generale la Nouy ha rilevato come gli stress test siano "uno strumento della vigilanza, ma noi alla Bce siamo molto contenti - ha precisato - che continui ad elaborarli l'Eba, che avrebbe potuto essere l'ente che si occupava di Vigilanza anche se poi non è stato così" ed è rimasta ad occuparsi di studiare le regole generali sul settore bancario.