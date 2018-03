P.A., la Uil apre la campagna per le elezioni delle Rsu

Roma, 26 mar. - Il consiglio confederale della Uil ha aperto formalmente la campagna per le elezioni delle Rsu del pubblico impiego che si svolgeranno il 17, 18 e 19 aprile. I lavori, presieduti dal segretario organizzativo Pierpaolo Bombardieri, sono stati aperti dalle relazioni del leader Carmelo Barbagallo e del segretario confederale con delega al pubblico impiego, Antonio Foccillo.

La Uil si presenta a questo appuntamento elettorale con più liste e più candidati in tutti i settori del pubblico impiego, anche forte dell`intesa firmata tra sindacati e Governo il 30 novembre 2016 grazie alla quale, poi, è stata spianata la strada agli accordi per i rinnovi contrattuali nei singoli comparti.

"Ci avevano messo all`angolo per lunghi anni - ha sottolineato Barbagallo - ma siamo riusciti a sottoscrivere l`accordo quadro e a rinnovare i contratti: è stata così recuperata una parte del potere d`acquisto. Non basta ancora, è vero, ma a partire da questo primo importante risultato proseguiremo nel nostro impegno per far aumentare ulteriormente gli stipendi con la nuova tornata contrattuale che inizierà già nei prossimi mesi. Inoltre, appena si insedierà il nuovo Governo, avvieremo una campagna per ridurre le tasse ai lavoratori e ai pensionati. Siamo convinti - ha concluso - che alle prossime elezioni per il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego i lavoratori premieranno l`impegno, la caparbietà e la voglia di fare sindacato della Uil".