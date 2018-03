Cairo, l'utile netto vola a 52 milioni e raddoppia dividendo

Roma, 26 mar. - Profitti più che raddoppiati nel 2017 per il gruppo Cairo e il cda delibera di raddoppiare la cedola che sarà di 0,10 euro per azione rispetto a 0,05 dell'anno scorso.

I conti approvati dal cda mostrano ricavi lordi consolidati di 1.212,3 milioni, in forte crescita rispetto a quelli realizzati nell`esercizio precedente (631,7 milioni) principalmente per effetto del consolidamento di RCS per tutto l`esercizio.

Il margine operativo lordo e il risultato operativo sono stati pari a rispettivamente 168,8 milioni e 102,7 milioni (rispettivamente 85,6 milioni e 51,5 milioni nell`esercizio precedente). Tali margini includono nel 2017 oneri non ricorrenti netti per 1,8 milioni (nel 2016 proventi netti non ricorrenti per Euro 1,2 milioni). Il risultato netto di pertinenza del Gruppo è stato pari a circa 52 milioni (21,5 milioni nel 2016).