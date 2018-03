Nissan, Sumitomo Corporation e 4R insieme per riciclo batterie

Roma, 26 mar. - Aprirà presto il primo stabilimento giapponese specializzato nel riuso e riciclo delle batterie agli ioni di litio provenienti dai veicoli elettrici, a fronte della crescente domanda di auto elettriche.

La nuova fabbrica - situata nella cittadina di Namie, in Giappone orientale - sarà gestita da 4R Energy Corporation, una joint-venture tra Nissan e Sumitomo Corporation.

Il numero di auto elettriche in circolazione è in rapido aumento, anche alla luce delle problematiche ambientali, tra cui i cambiamenti climatici, che influenzano le scelte degli automobilisti di tutto il mondo. Nel prossimo futuro è previsto un aumento significativo del numero di batterie agli ioni di litio usate, considerando che chi ha acquistato un`auto elettrica di prima generazione inizierà a sostituirle. Si prevede che il riciclo e la riconversione di queste batterie avranno un impatto notevole nel settore, sia per la domanda di nuovi materiali per la costruzione delle batterie, che per l`ambiente e per la società.

Istituita nel 2010 da Nissan e Sumitomo Corporation per concentrarsi sul riutilizzo efficace delle batterie dalle auto elettriche, 4R ha acquisito sempre maggiore competenza. L`azienda ha sviluppato un sistema che misura velocemente le prestazioni delle batterie usate per applicare questa tecnologia innovativa alle batterie raccolte in tutto il Giappone presso l`impianto di Namie.

Lo stabilimento funzionerà come centro globale per le attività di sviluppo e produzione di 4R. Le batterie riciclate e riconvertite in fabbrica saranno utilizzate per offrire la prima batteria ricondizionata scambiabile al mondo per veicoli elettrici e saranno utilizzate anche in sistemi di stoccaggio su larga scala ed elevatori elettrici. Lo stabilimento sarà la prima fabbrica inaugurata a Namie dopo la devastazione provocata dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011 e darà quindi nuovo slancio all`economia locale.

Nissan, leader nelle tecnologie a zero emissioni, è impegnata nel realizzare una società e una mobilità sostenibili, con lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli elettrici e la loro promozione in tutto il mondo.

Sumitomo Corporation crede fermamente nell`impatto positivo dei veicoli elettrici sull`ambiente e contribuisce alla loro diffusione in collaborazione con 4R. L`impegno continuo dell`azienda include la promozione del riutilizzo e del riciclo delle batterie usate provenienti dalle auto elettriche per varie finalità, tra cui lo sviluppo di sistemi di stoccaggio dell`energia stazionari.