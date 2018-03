Roma, 26 mar. - "La straordinaria risposta internazionale da parte dei nostri alleati entra nella storia come la più grande espulsione collettiva di agenti dell'intelligence russa e contribuirà a difendere la nostra comune sicurezza": così il ministro britannico degli Esteri, Boris Johnson, dopo l'annuncio di una raffica di espulsioni di diplomatici russi da Paesi Ue, dagli Usa e dal Canada. "La Russia non puù impunemente violare le regole internazionali", ha concluso Johnson in un tweet.