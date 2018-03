Mosca: espellere diplomatici non aiuta scoprire verità su Skripal

Mosca, 26 mar. - L'espulsione di diplomatici russi da una maggioranza di Paesi Ue, dagli Usa e dal Canada "è la continuazione sulla linea dello scontro e dell'escalation" nei confronti della Russia e non aiuterà a trovare la verità nel caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergey Skripal in Gran Bretagna. Questa la prima reazione ufficiale da Mosca, espressa dal ministero degli Esteri in un comunicato, alla raffica di espulsioni di diplomatici russi annunciate oggi.

"Esprimiamo una decisa protesta in relazione alla decisione presa da una serie di Paesi membri dell'Ue e della Nato di espellere diplomatici russi - si legge nel comunicato - Consideriamo tale passo ostile e non corrispondente agli interessi di trovare le cause e i responsabili dell'incidente accaduto il 4 marzo a Salisbury", ovvero l'avvelenamento di Skripal e della figlia Yulia con un agente nervino.