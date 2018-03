Portogallo, Farnesina: Vanni D'Archirafi ambasciatore a Lisbona -2

Roma, 26 mar. - Di rientro a Roma, nel 2000 presta servizio presso la Direzione Generale Paesi Europa, mentre dal 2004 è alle dirette dipendenze del Direttore Generale per la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale e dal 2005 alle dirette dipendenze del Direttore Generale per i Paesi dell'Europa.

Nel 2005 prosegue la sua carriera professionale all`estero in qualità di Console Generale a Vancouver dal 2005, poi di Console Generale a Londra dal 2009.

Rientra in Italia nel 2013 e presta servizio come Consigliere Diplomatico del Ministro presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, incarico ricoperto fino alla sua nomina ad Ambasciatore a Lisbona. L`Ambasciatore Vanni D'Archirafi è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica nel 2006.