Roma, 26 mar. - "Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si stringe nel dolore ai familiari di Fabrizio Frizzi, che fino alla fine è stato il sorriso di una Italia pulita, mite, garbata. Ci mancheranno molto, e non solo in TV - conclude Gentiloni - il suo tratto, la sua ironia, la sua educata eleganza". E' quanto si legge in una nota.