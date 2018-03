Uber lascia il sudest asiatico. Cede attività a Grab

New York, 26 mar. - Uber ha deciso di lasciare il sudest asiatico e di vendere le sue attività alla rivale nella regione Grab. La startup di servizi alternativi ai taxi non riceverà denaro, ma in cambio avrà una quota in azioni, il 27,5% di Grab, che nel sudest asiatico ha una presenza molto importante: è presente in 191 città e la sua app è stata scaricata da 86 milioni di utenti.

Ma non si tratta della prima "ritirata" per Uber, che in molti mercati, soprattutto ad oriente, ha fatto molta fatica a conquistare quote di mercato. Nel 2016 ha lasciato la Cina, nel 2017 la Russia. "Uno dei potenziali pericoli della nostra strategia globale è che abbiamo accettato troppe battaglie su troppi fronti e con troppi concorrenti", ha dichiarato Dara Khosrowshahi, a.d. di Uber, in una mail inviata ai dipendenti.

Per entrare nel sudest asiatico il gruppo californiano aveva investito 700 milioni di dollari. Nel 2016 aveva invece lasciato la Cina, vendendo la sua attività al colosso locale, Didi Chuxing che aveva dato a Uber il controllo sul 17,5% del gruppo che in Cina è quasi monopolista, controllando quasi il 90% del mercato.