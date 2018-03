Appalti, Filcams, Filt e Flai Cgil: protocollo per azione comune

Roma, 26 mar. - "Sottoscritto oggi a Roma da Filcams, Filt e Flai Cgil il Protocollo nazionale 'La forza dell`Agire Comune - le regole per Appalti e Legalità'". Lo riferiscono le tre categorie sindacali del Commercio, Turismo e Servizi, dei Trasporti e dell`Agroindustria della Cgil, sottolineando che "non è più rinviabile un intervento di azione sindacale strutturato, condiviso ed organizzato negli appalti della filiera dell`agroalimentare per arginare la terziarizzazione selvaggia, il dumping contrattuale, la precarizzazione e lo sfruttamento dei lavoratori, gli appalti al massimo ribasso, la debolezza delle norme legislative negli appalti privati e l`illegalità".

"Con il Protocollo - spiegano Filcams, Filt e Flai - vengono costituiti dalle tre categorie coordinamenti ai diversi livelli, nazionale, territoriale e dei delegati, dell`organizzazione per attivare le iniziative più rispondenti alle problematiche rilevate nelle diverse realtà. Tra i compiti dei coordinamenti l`identificazione dell`attività primaria per permettere l`individuazione di dove termina il processo di lavorazione e trasformazione dell`industria alimentare e dove iniziano le attività di logistica e dei servizi. L`identificazione è utile per determinare i corretti confini dei contratti nazionali di riferimento, con il reale ambito di applicazione, come contributo a migliorare la filiera nei diritti sindacali e salariali".

"Con il Protocollo - affermano infine le tre sigle sindacali confederali di categoria - si avvia un percorso per predisporre interventi per l`implementazione e l`avvio di strumenti legislativi in materia di rappresentanza, di contrasto delle cooperative spurie, di appalti privati e di contrasto al caporalato".