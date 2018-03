Caso Skripal, Usa annunciano espulsione di 60 "spie" russe -3

New York, 26 mar. - Secondo la Casa Bianca, "le azioni odierne rendono più sicuri gli Stati Uniti, riducendo la capacità della Russia di spiare gli americani e di condurre attività sotto copertura che minacciano la sicurezza nazionale americana. Con questi passi, gli Usa e i nostri alleati e partner rendono chiaro alla Russia che le sue azioni hanno conseguenze".

Le sanzioni seguono la denuncia congiunta di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania, che insieme hanno definito l'avvelenamento dell'ex spia russa e della figlia "una chiara violazione" della legge internazionale.

L'espulsione dei 60 diplomatici russi rappresenta una delle mosse più dure da parte degli Stati Uniti nei confronti di Mosca; nel 1986, l'amministrazione Reagan ordinò a 55 diplomatici moscoviti di lasciare il Paese, mentre nel dicembre 2016 l'allora presidente Barack Obama cacciò 35 diplomatici per via della presunta interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi. Poi, lo scorso luglio, il Cremlino ha ordinato a Washington di ridurre il suo personale diplomatico in Russia di 755 persone, cui Trump ha risposto, ad agosto, con la chiusura del consolato russo a San Francisco e di edifici diplomatici di New York e Washington.